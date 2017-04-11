油价升向每桶56美元 因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张

路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。

利比亚石油业一位消息人士称，Sharara油田周日关闭，此前一组织堵住了连接一个石油终端的管道。该油田此前刚刚结束为期一周的生产中断，在4月初复产。

生产受扰助涨了上周稍晚因美国向叙利亚政府空军基地发射导弹带动的升势。分析师指出，虽然叙利亚石油产量较小，但中东地区石油产量占全球产量的逾四分之一。

该地区紧张局势升温，可能给油市带来膝跳反应式的上涨，尽管伊朗、伊拉克或者沙特等附近产油国没有受到影响。

“当前有几个地缘政治问题，加上利比亚生产中断，所以给市场增加了看多的理由，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

布兰特原油升0.74美元，报每桶55.98美元，距离上周五触及的一个月高位56.08美元不远。美国原油升0.84美元，报每桶53.08美元。

科威特油长马尔祖克称，预计3月产油国减产执行率“高于前两个月”。他还称，预计减产将给全球石油库存下降带来“积极影响”。

但油价上涨也鼓励了美国等其它产油国加大产量，填补石油输出国组织(OPEC)减产留下的一些缺口。

根据美国政府数据，最近几周，库欣和墨西哥湾的美国原油库存均触及纪录高位。(完)