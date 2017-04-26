油价结束连跌走势收高 因预计美国原油库存下降

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透纽约4月25日 - 油价周二上涨，交投震荡，从六日连跌走势中反弹，因预计上周美国原油库存下降。
美国原油期货收高0.33美元，报每桶49.56美元，此前在连跌走势中重挫了7.4%。
布兰特原油收高0.50美元，报每桶52.10美元。
分析师预计，上周美国原油库存减少160万桶。
美国石油协会(API)将在2030GMT发布库存数据，美国能源资料协会(EIA)则将在周三发布库存数据。
自12月初以来，布兰特原油已下跌约5%，当时石油输出国组织(OPEC)成员国和俄罗斯同意今年上半年每日减产180万桶。
Schork Report的Stephen Schork周二称，石油供应仍处于纪录高位附近，OPEC在平衡油市供需方面很失败。
周二，国际文传电讯社援引俄罗斯副总理Arkady Dvokovich称，若油价不会受影响下跌的话，俄罗斯可能会增加石油产量。
ClipperData商品研究董事 Matt Smith称，全球原油装运量仍处于纪录水平。
Marex Spectron研究负责人Georgi Slavov称，美元自3月初以来已经下跌逾3%，从中看见对油价的乐观信号。
“市场还没有消化掉这一点，这是肯定的，”Slavov称。他补充道，美元兑一篮子货币的下跌“看似将继续，这应该对油价有所帮助”。
美元周二下跌约0.3%。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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