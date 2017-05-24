油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响

路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。

布兰特原油收高0.28美元，报每桶54.15美元，美国原油收涨0.34美元，报每桶51.47美元。

周四，OPEC将在维也纳召开会议，考虑是否延长减产协议以减少全球库存过剩。OPEC和包括俄罗斯在内的其它产油国在今年上半年将日产量减少了约180万桶。

OPEC事实上的领头羊沙特倾向于延长减产九个月，而不是最初计划的六个月，希望此举能消除过剩库存，把油价维持在每桶50美元或更高。

周二，科威特、阿尔及利亚、厄瓜多尔和墨西哥代表都表达了对延长减产的支持。科威特油长马尔祖克称，“我们同意采取一切必要手段来恢复油市的平衡”。

“在OPEC会议前，这仍然是动能驱动的交易，”CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick称，“我们继续增加市场对延长减产的预期。”

早盘油价下挫，因消息称，白宫计划在2018年和2027年期间将6.88亿桶的美国战略石油储备出售一半，以筹集165亿美元资金，用于扶助平衡联邦预算。

但周二提交给国会的预算建议可能不会以当前的形式获得批准。

白宫的意见是在未来十年内销售一半的储备原油，所以平均每日销售不到10万桶原油，能源顾问公司WTRG Economics总裁James Williams称。(完)