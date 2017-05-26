油价重挫5% 因OPEC延长减产的力度和时间均不及市场预期

路透纽约5月25日 - 油价周四重挫5%，因石油输出组织(OPEC)和非OPEC产油国延长减产的决定令投资者失望，他们之前寄望产油国会加大减产力度。油价录得3月初以来最大单日跌幅。

OPEC和部分非OPEC产油国在周四维也纳会议上同意延长当前减产180万桶/日的协议至2018年3月底。

布兰特原油期货收跌2.50美元，或4.6%，报每桶51.46美元。美国原油期货收挫2.46美元，或4.8%，报每桶48.90美元，盘中跌穿50美元，为本周首次。

这是两大指标原油自3月8日以来最大单日百分比跌幅。自那以来，市场走势一直很震荡。

尽管OPEC周四的行动在市场预料之中，但部分油市投资者之前曾寄望，产油国会同意延长减产更长时间，或者是加大减产规模以消耗掉过剩的全球原油供应。美国原油今日成交量为110万口，为11月30日以来最高，当日OPEC宣布首轮减产决定。

“市场之前寄望会增加减产规模50万桶/日,”Mizuho Americas的能源期货董事Robert Yawger说。他表示，市场近几日上涨，使得油价一旦开始回落，入市支撑期货价格的买家寥寥无几。

“我认为，此次减产不足以使OPEC在九个月内实现其目标，今日的走势就反映了这一点，”WTRG Economics的总裁James Williams说。

沙特能源部长法力赫称，OPEC成员国认为无需进一步增加减产规模。

OPEC将在11月举行下一次会议。

自生产成本较几年前下降后，每桶50美元的油价鼓励美国页岩油生产商增产，这对全球石油供应的影响越来越大。

美国石油产量自去年中以来增长超过10%，至逾930万桶/日。根据RBN Energy提供的数据，美国石油产量不断增加，可能完全抵消掉OPEC在年底前减产120万桶/日所产生的影响。(完)