油价重挫5% 因美国上周原油和汽油库存意外大增

路透纽约6月7日 - 油价周三大跌5%，至一个月低点，此前美国公布上周原油和汽油库存意外增加，助燃了对产油大国减产对降低全球供应过剩作用不大的担忧。

根据美国能源资料协会(EIA)，上周美国原油库存增加330万桶，至5.13亿桶，这同预估的下降350万桶截然相反，特别是昨日美国石油协会(API)公布的库存降幅更大。

EIA数据显示，汽油库存也意外增加，进口上升，出口下降。

“上述数据预示OPEC和部分非OPEC产油国联合限产的努力将遭遇挫折，”Interfax Energy的Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar表示。

“不过，如果美国原油库存没有持续减少，进程会慢得要命。”

美国原油收低2.47美元或5%，报每桶45.72美元，为5月4日来最低结算价。在过去10日，美国指标原油期货大跌超过11%。

布兰特原油期货收挫2.06美元或4%，结算价报每桶48.06美元。根据Nymex发言人，官方结算价因技术问题推迟发布。

汽油期货下挫4%，报每加仑1.4921美元，为5月10日来最低，因库存增加助燃需求疲弱担忧。EIA表示，过去四周整体汽油需求同比减少0.7%。(完)