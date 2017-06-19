油价跌至七个月低位 因更多迹象显示供应过剩状况恶化

路透纽约6月19日 - 油价周一下跌约1%至七个月低位，因市场参与者看见更多的迹象显示，美国、利比亚和尼日利亚原油产量的增长削弱了石油输出国组织(OPEC)牵头的限产支撑市场的努力。

“我们看见更多用于储油的油轮，更多的西非和欧洲原油供应给美国墨西哥湾，同时墨西哥湾成为轻质原油的出口地，”Lipow OilAssociates总裁Andrew Lipow称。

“这些都是市场供应过剩的迹象。”

布兰特原油8月合约下跌0.46美元，或1%，结算价报每桶46.91美元，为11月29日以来的最低，OPEC翌日同意在2017年前六个月减产。

美国原油7月合约下跌0.54美元，或1.2%，结算价报每桶44.20美元，为11月14日以来最低结算价。7月合约将于周二到期，8月合约将成为近月合约。

自5月底以来，两大指标原油合约下跌逾15%。OPEC在5月底率领产油国将每日减产180万桶原油的协议延长九个月。

5月，OPEC供应跳升，因利比亚和尼日利亚的产量恢复，两个国家均不受减产协议约束。

分析师称，美国产量增加，加重了全球供应过剩状况。上周五发布的数据显示，美国活跃钻机数连续第22周增加，为史上最长的增长跨度。

投资银行高盛称，如果美国活跃钻机数保持当前水平，第四季美国石油产量将大幅增长。

全球最大石油消费地区-亚洲的需求增长却出现停滞的迹象。

5月，日本原油进口同比下跌13.5%，同期，印度的石油进口同比下跌4.2%。(完)