油价下跌 因一些产油国现产量稳定迹象

路透纽约7月17日 - 油价周一下跌约1%，因投资者继续等待有明确的迹象显示，石油输出国组织(OPEC)牵头的消耗过剩库存的努力正在起效。不过，一些产油国产量增幅放缓，令跌幅受限。

一位石油行业官员称，利比亚原油日产量达到103万桶，与6月底水平基本持平。

贝克休斯上周五称，截至7月14日当周，美国活跃钻机增加了两座，总计达到765座。过去四周，平均每周增加五座活跃钻机，为11月以来的最慢增速。

但预计8月美国页岩油产量将连续第八个月增长，增加11.2万桶/日，至558.5万桶/日。

不过，关键技术指标利好，油价升穿50日移动均线。

布兰特原油期货下跌0.49美元，或1%，报每桶48.42美元；美国原油期货收跌0.52美元，或1.1%，报每桶46.02美元。稍早价格触及7月5日以来最高。

“产量增加，特别是美国、利比亚和尼日利亚产量增加的观点...我认为从目前情况看已经被消化了，”Tradition Energy市场调研经理Gene McGillian称。

“我有些怀疑，我认为市场已经反弹，但难以找到上升牵引力，因为库存下降可能部分因为汽油需求回升。”

美国汽油裂解价差升至4月24日以来最高水平，交易员称，因有迹象显示需求改善和库存下降。

科威特上周五称，油市在复苏的轨道上，因需求增加。该国还称，限制尼日利亚和利比亚产量的时机还不成熟。一个由OPEC和非OPEC产油国组成的委员会将于7月24日在俄罗斯开会，讨论减产协议的影响。

周一发布的数据显示，6月中国炼厂原油加工量升至历史第二高水平，这是需求强劲的信号。OPEC寄望第二季需求增加将消耗过剩库存。(完)