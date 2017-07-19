油价上涨 因需求强劲和沙特出口减少

路透纽约7月18日 - 油价周二小升，因沙特出口下降，需求稳固令被认为是供应过剩的市场状况得到部分缓解，但厄瓜多尔决定选择退出减产协议，令石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力变得复杂化。

指标布兰特原油收高0.42美元，报每桶48.84美元，美国原油收高0.38美元，报每桶46.40美元。

“沙特阿拉伯显示产量减少，所以，数据面略微改善，”CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick称。

根据周二发布的官方数据，5月沙特阿拉伯的原油出口跌至692.4万桶/日，4月为700.6万桶。

这个世界主要原油出口国的目标仍是减少全球过剩库存，以稳定油市，一位熟悉沙特石油政策的行业消息人士称。

另外，周一发布的数据显示，6月中国炼厂原油加工量升至历史第二高水平。

但许多市场仍充斥着供应，近期交付的原油在世界的几个地区都较远期合约大幅贴水。

厄瓜多尔称，将不再遵守OPEC国家达成的减产2.6万桶/日的协议，因该国面临资金困难。

“我们强调伊拉克是OPEC成员国中的最大风险，”RBC在一份报告中称。报告还指出，“伊拉克油长多次批评2016年11月达成的减产协议条款，强调伊拉克应该像利比亚和尼日利亚一样免予执行减产协议，每日减产21万桶给这个饱受战乱之苦的国家带来太过沉重的金融负担。” (完)