油价触及八周高位 汽油期货升至5月以来最高

路透纽约7月27日 - 油价周四升至八周高位，因美国汽油期货上扬，激发油价在本周进一步攀升。此前主要石油输出国组织(OPEC)成员国承诺将减少出口，且美国政府报告上周原油库存骤降，提振油价上涨。

美国汽油期货在石油产品中百分比涨幅最大，上扬1.7%，触及5月24日以来最高。

“目前正值夏季驾车出行高峰期，市场从汽油走势中寻找方向，且汽油期货表现不错，整体市场受到提振，”ION Energy的咨询师Kyle Cooper说。

指标布兰特原油期货收涨0.52美元，或1%，报每桶51.49美元。美国原油期货上扬0.29美元，或0.6%，收报每桶49.04美元。

“目前的利多动能受一系列支持性因素推动，其中包括上周一OPEC会议结果利多，以及美国原油库存继续下降等，”能源顾问公司Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称。

美国能源信息资料协会(EIA)周三报告，7月21日当周美国原油库存骤降720万桶，预估为减少260万桶。

沙特本周表示，计划将8月原油出口限制在660万桶/日，较去年水平低约100万桶。

科威特和阿联酋等OPEC成员国也承诺削减出口。

Hess Corp (HES.N)和Anadarko Petroleum (APC.N)等美国页岩油生产商本周宣布计划削减今年支出。

但部分分析师质疑页岩油生产放缓是否会长期持续下去。(完)