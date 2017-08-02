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2017年8月2日 / 晚上11点57分 / 17 小时前

油价上涨 因美国汽油需求创纪录高位

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约8月2日 - 油价周三上涨，因美国燃料油需求急升，炼厂开足马力生产，抵消了美国能源部发布的上周库存降幅小于预期的数据带来的影响。

美国能源资料协会(EIA)称，截至7月28日当周，美国原油库存减少150万桶，约为分析师预期降幅的一半。

但报告还显示，上周汽油需求达到创纪录的948.2万桶。

布兰特原油涨0.58美元，或1.1%，报每桶52.36美元，盘中低见51.18美元。

美国原油涨0.9%，报每桶49.59美元，盘中稍早跌至48.55美元。

炼厂开足马力生产，继续提高了对原油的需求。EIA数据显示，上周炼厂日炼油量增加12.3万桶。

“我预计多头再度控制市场，此前价格出现膝跳式下跌，”Powerhouse执行副总裁David Thompson称。

“尽管馏分油需求较前周下降，从今年最新的四周移动均值来看，馏分油需求仍较去年同期增加14.5%。”

路透调查发现，石油输出国组织(OPEC)7月的石油产量升至今年高位，因利比亚的供应进一步恢复，该国是被豁免执行限产协议的国家之一。伊朗石油出口也增加。

周三发布的政府数据显示，7月，俄罗斯石油日产量为1,095万桶，连续第三个月持平，履行了限产承诺。

能源顾问公司Douglas Westwood预计，油市将在明年重回供应过剩的局面，并持续至2021年。(完)

编译 刘静；审校 母红

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