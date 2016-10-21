油价下跌逾2% 美元走强拖累美国原油从15个月高位回落

路透纽约10月20日 - 油价周四收跌逾2%，因美元急升，鼓励市场人士在前一日大涨，触及15个月高位后锁定获利。

美元指数触及七个月高位，美元兑欧元攀升至三个月峰值，之前欧洲央行维持利率不变，且美国数据显示，上月成屋销售急增。

指标12月布兰特原油期货收跌1.29美元，或2.5%，报每桶51.38美元。

今日到期的美国11月原油期货收挫1.17美元，或2.3%，报每桶50.43美元。美国12月原油期货收跌1.19美元，报每桶50.63美元。该合约将从周五开始成为近月合约。

“主要受美元强势驱动，”ClipperData的商品研究董事Matt Smith在谈到油价周四下跌时说。

“另外，昨日的库存报告影响消退，以及市场认识到报告并不是十分利多，也是影响油价的因素之一。”

部分市场人士指出，尽管原油库存减少，但能源资料协会(EIA)还报告，汽油库存意外增加250万桶，而不是预期的减少。

市场对石油输出国组织(OPEC)即将出台的限产计划的疑虑与日俱增，Tyche Capital Advisors的交易员Tariq Zahir说。

“昨日有关OPEC与俄罗斯协商，讨论后者能否增产的评论，使最终能否达成协议存疑，”他说。

俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)周四在一个论坛会上表示，俄罗斯作为世界最大的产油国，有能力在未来将石油产出进一步提升，年产能最多可提高2亿吨（400万桶/日）。(完)