Buzzard油田复工打压布兰特原油 伊拉克不愿减产拖低美国原油

路透纽约10月24日 - 油价周一走低，美国原油一度跌至50美元之下，因有消息称，英国Buzzard油田即将恢复生产，以及伊拉克希望被允许不参与石油输出国组织(OPEC)的减产行动。

一位行业消息人士透露，福尔蒂斯原油产地，日产约18万桶原油的英国北海油田Buzzard将在周二或周三恢复生产。

伊拉克油长卢艾比称，希望允许该国不参与OPEC减产行动，因其需要更多资金来抗击伊斯兰国武装份子。

布兰特原油期货收跌0.32美元，或0.6%，报每桶51.46美元，日低为50.50美元。

美国原油期货收低0.33美元，或0.7%，报每桶50.52美元。

盘中跌穿50美元，为10月18日来首次，触及日低49.62美元，因油价在过去一个月上涨逾5美元，或约13%后，部分市场人士锁定获利。

“我们看到部分多头退出市场，”Liquidity Energy的经纪商Pete Donovan表示。

一项路透调查显示，继之前一周减少逾500万桶后，分析师预计上周美国原油库存增加80万桶。

不过，油价跌幅受限，因美国股市上涨，以及Genscape公布的数据显示，最近一周库欣原油库存减少约100万桶。(完)