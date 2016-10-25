Buzzard油田复工打压布兰特原油 伊拉克不愿减产拖低美国原油

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约10月24日 - 油价周一走低，美国原油一度跌至50美元之下，因有消息称，英国Buzzard油田即将恢复生产，以及伊拉克希望被允许不参与石油输出国组织(OPEC)的减产行动。
一位行业消息人士透露，福尔蒂斯原油产地，日产约18万桶原油的英国北海油田Buzzard将在周二或周三恢复生产。
伊拉克油长卢艾比称，希望允许该国不参与OPEC减产行动，因其需要更多资金来抗击伊斯兰国武装份子。
布兰特原油期货收跌0.32美元，或0.6%，报每桶51.46美元，日低为50.50美元。
美国原油期货收低0.33美元，或0.7%，报每桶50.52美元。
盘中跌穿50美元，为10月18日来首次，触及日低49.62美元，因油价在过去一个月上涨逾5美元，或约13%后，部分市场人士锁定获利。
“我们看到部分多头退出市场，”Liquidity Energy的经纪商Pete Donovan表示。
一项路透调查显示，继之前一周减少逾500万桶后，分析师预计上周美国原油库存增加80万桶。
不过，油价跌幅受限，因美国股市上涨，以及Genscape公布的数据显示，最近一周库欣原油库存减少约100万桶。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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