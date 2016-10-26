油价下挫 库存增加忧虑拖累美国原油收在50美元之下

路透纽约10月25日 - 油价周二下挫逾1%，美国原油期货在一周内首次在每桶50美元之下结算，稍后将公布的数据可能显示美国原油库存增加。

分析师表示，产油国对石油输出国组织(OPEC)减产计划争吵不休进一步令市场承压，特别是伊拉克对计划有抵触，且10月产量增加。

美国石油协会(API)将在2030GMT公布周度库存数据，美国能源资料协会(EIA)也将周三公布官方数据。

路透访查的分析师预计，上周美国原油库存可能增加170万桶，之前预估为增加80万桶。之前一周美国原油库存骤降超过500万桶。

布兰特原油期货收跌0.67美元，或1.3%，报每桶50.79美元，结算后该期货进一步下跌至50.56美元。

美国原油期货收低0.56美元，或1.1%，报每桶49.96美元，自10月18日来首次收在50美元之下。结算后美国原油进一步跌至49.72美元。

一些技术分析师认为美国原油期货下一个支撑位在10月10日触及的底部49.15美元，在那之后美国原油在10月19日升至15个月高位51.93美元。

“如果跌穿该水准，美国原油可能很快降至每桶47美元，”商品经纪公司Powerhouse执行副总裁兼技术分析师David Thompson称。(完)