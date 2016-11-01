油价收在一个月低位 因对OPEC减产存疑和预期产量创纪录

路透纽约10月31日 - 油价周一收在一个月低位，盘中下跌逾3%，因对石油输出国组织(OPEC)落实减产计划的能力存疑，预期10月OPEC产量创纪录进一步重压油市。

OPEC理事会周一批准了一份阐述其长期战略的文件，表明成员国在管理产量的问题上达成了共识。

但其它方面分歧犹存。OPEC代表周五在维也纳开会，周六又与非OPEC产油国代表磋商。但未能就任何具体条款达成一致。消息人士称，伊朗甚至不愿冻产。

一项周一发布的路透调查结果显示，OPEC石油产量本月可能触及纪录高位3,382万桶/日。

近月布兰特原油期货跌1.41美元，或2.8%，收报每桶48.30美元，日低为47.98美元。该合约周一到期。

交投更活跃的次月合约急跌2.03美元，或4%，收报每桶48.65美元。

美国原油期货回落1.84美元，或3.8%，收报每桶46.86美元，日低为46.71美元。

美国原油期货结算价为9月29日以来最低，布兰特原油结算价为9月30日以来最低。

“油市和能源股投资者今年的万圣节可能会做噩梦，”Forex.com的技术分析师Fawad Razaqzada说。

“OPEC和非OPEC产油国最近的磋商毫无结果，由此引发的油市技术面发展可能导致市场出现跟风卖压。”

一项周一发布的路透调查结果显示，对OPEC减产的保留看法，促使分析师保持油价预期不变。

另外，能源信息服务公司Genscape的数据显示，截至10月28日，库欣原油库存增加58.5217万桶。这加剧了市场的利空人气。(完)