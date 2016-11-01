油价收在一个月低位 因对OPEC减产存疑和预期产量创纪录

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月31日 - 油价周一收在一个月低位，盘中下跌逾3%，因对石油输出国组织(OPEC)落实减产计划的能力存疑，预期10月OPEC产量创纪录进一步重压油市。
OPEC理事会周一批准了一份阐述其长期战略的文件，表明成员国在管理产量的问题上达成了共识。
但其它方面分歧犹存。OPEC代表周五在维也纳开会，周六又与非OPEC产油国代表磋商。但未能就任何具体条款达成一致。消息人士称，伊朗甚至不愿冻产。
一项周一发布的路透调查结果显示，OPEC石油产量本月可能触及纪录高位3,382万桶/日。
近月布兰特原油期货跌1.41美元，或2.8%，收报每桶48.30美元，日低为47.98美元。该合约周一到期。
交投更活跃的次月合约急跌2.03美元，或4%，收报每桶48.65美元。
美国原油期货回落1.84美元，或3.8%，收报每桶46.86美元，日低为46.71美元。
美国原油期货结算价为9月29日以来最低，布兰特原油结算价为9月30日以来最低。
“油市和能源股投资者今年的万圣节可能会做噩梦，”Forex.com的技术分析师Fawad Razaqzada说。
“OPEC和非OPEC产油国最近的磋商毫无结果，由此引发的油市技术面发展可能导致市场出现跟风卖压。”
一项周一发布的路透调查结果显示，对OPEC减产的保留看法，促使分析师保持油价预期不变。
另外，能源信息服务公司Genscape的数据显示，截至10月28日，库欣原油库存增加58.5217万桶。这加剧了市场的利空人气。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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