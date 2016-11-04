油价收跌 因美国原油库存猛增和对OPEC减产决心存疑

路透纽约11月3日 - 油价周四收跌逾1%，因投资者对上周美国原油库存增幅创纪录感到不安，且仍然怀疑石油输出国组织(OPEC)是否会以实际行动落实限产计划。

美国原油期货收跌0.68美元，或1.5%，报每桶44.66美元，盘中一度下跌超过1美元，触及日低44.37美元。

布兰特原油期货回落0.51美元，或1.1%，报每桶46.35美元，日低为45.99美元。

交易商表示，Genscape报告，最近一周库欣原油库存增加120万桶。

这让油价涨幅受限，周三油价跌至五周低位，因美国政府公布的数据显示，上周原油库存猛增1,400万桶，增幅创纪录。

另外，美国股市周四走低，标普500指数录得2008年金融危机以来最长跌势。这也令油价承压。

石油输出国组织(OPEC)成员国的石油部长将于11月30日在维也纳开会，力争就限产以缓解全球供应过剩，并抗击低油价达成一致。

市场观察人士越发怀疑，OPEC能否达成具体协议，或执行协议。

有消息称，一尼日利亚输油管道遭袭，消息人士称，这导致产量减少至少20万桶，给油价提供一定的支撑。(完)