油价走高 此前特朗普意外赢得美国总统选举

路透纽约11月9日 - 油价周三走高，因股市和美元从盘初受特朗普意外赢得美国总统选举驱动的大幅下跌中反弹。

随着美国选民选择特朗普担任美国总统的结果愈发明朗，油价周二深夜最多急挫4.0%，逼近每桶43美元的近两个月低位。

油市遭抛售，是投资者在周二深夜逃离股票和美元等风险资产的普遍市场反应的一部分。之后股市和美元回升。

布兰特原油上涨0.32美元，或0.7%，收于每桶46.36美元；美国原油上涨0.29美元，或0.6%，收于每桶45.27美元。

“如果你看一下昨天的收盘价和今天的收盘价，差距不大，但期间上下波动幅度达到接近每桶2美元，”WTRG Economics总裁James Williams称。

“当特朗普赢得大选的情况明朗后，油市开始从隔夜的低位反弹，”Williams称。

一些分析师称，特朗普获胜，油价获得一些支撑因素，比如美国对伊朗的政策有潜在改变的可能性。

特朗普批评西方与伊朗签署的核协议。该协议允许伊朗今年大幅增加石油出口。伊朗称，特朗普应该遵守该协议。

奥巴马政府称在最后几个月仍将致力于伊朗核协议。

但其他分析师称，特朗普获胜后，石油输出国组织(OPEC)提振油价的努力可能会更加困难。

一方面，特朗普胜选可能令全球经济增长放缓，OPEC不得不对抗需求疲弱；另一方面，美国石油产量可能会增加，因特朗普承诺要开放更多的联邦土地和水域进行化石燃料勘探。

油价周三曾一度急挫，因美国能源资料协会(EIA)发布的数据显示，美国上周库存再次增加，但最终市场摆脱了此数据影响。(完)