油价急升6% 因OPEC达成协议希望重燃

路透纽约11月15日 - 油价周二跳升6%，美国原油录得七个月来的最大单日百分比涨幅，因石油输出国组织(OPEC)将在本月晚些时候同意减少全球供应过剩的预期重燃。

OPEC秘书长巴尔金都将在未来几日到访包括伊朗和委内瑞拉在内的成员国，在11月30日该组织维也纳会议前讨论协议。

OPEC在9月就协议的框架达成一致，但距离下次会议仅剩两周时间，该组织成员国与非成员国俄罗斯就协议的具体细节仍存在分歧。

据了解情况人士告诉路透，沙特能源部长法力赫预计将于本周访问卡塔尔首都多哈，在能源论坛间隙与包括俄罗斯在内的产油国召开会议。

交易员和分析师称，OPEC的最后努力激发了一波空头回补，帮助提振了油价。

美国原油收涨2.49美元，报45.81美元，急升5.8%，为4月初以来的最大单日百分比涨幅。

布兰特原油收于每桶46.95美元，上涨2.52美元，或5.7%，为9月28日以来的最大单日百分比涨幅。

两份指标合约均从周一触及的三个月低位反弹。

有消息称，尼日利亚的一个主要石油管线－尼日尔河三角洲南部的Nembe Creek干线受到攻击，给油价带来额外支撑。

分析师表示，油市还没能完全决定特朗普当选美国总统带来的影响。

从技术角度看，美国原油升穿200日移动均线切入位后有一些买盘， CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick称。

“我认为今日的走势部分是由于技术原因驱动的。”(完)