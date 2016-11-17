油价在震荡交易中下跌 库存增加忧虑盖过OPEC冻产希望

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月16日 - 油价周三在震荡交易中下跌，因市场对美国原油库存增幅大于预期的考量，大于冻产希望的重燃，此前俄罗斯就与沙特的可能会晤发表了评论。
布兰特原油下跌0.32美元，或0.7%，报每桶46.63美元；美国原油下跌0.24美元，或0.5%，报每桶45.57美元。
周二油价急升近6%，因有消息称，石油输出国组织(OPEC)在维也纳的正式会议前，再次对达成限产协议做出努力。
俄罗斯能源部诺瓦克表示，俄罗斯愿意支持OPEC的冻产决定，OPEC在11月30日前就冻产协议条款达成一致的可能性很大。
同时，美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存连续第三周增加，530万桶的增幅大于预期，路透调查的分析师预计增加150万桶。
“美国原油库存报告发布后，基本面状况打压油价，”Interfax Energy的Global Gas Analytics高级分析师Abhishek Kumar称。
“临近11月30日会议的召开，价格波动将加剧，但市场会忽视基本面，”Kumar称。
委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)称，他将于周三在加拉加斯与OPEC秘书长巴尔金都讨论冻产事宜。
一些OPEC成员国的能源部长也可能于周五在多哈进行非正式会晤，试图就9月在阿尔及尔做出的决定建立共识，阿尔及利亚能源领域消息人士称。
沙特和俄罗斯能源部长可能会参加非正式会晤，但伊朗油长不会参加，该国驻OPEC理事将代替参加，消息人士称。
荷兰银行周三下调油价预估，预计第四季布兰特原油和美国原油价格平均为每桶50美元。
另外，美国北达科他州9月石油产量跌至2014年2月以来最低，称因油价持续疲弱。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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