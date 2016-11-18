油价下滑 因美元走强盖过了对OPEC达成限产协议的乐观情绪

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约11月17日 - 油价周四小幅收低，在结算后下挫达1%，因美元走强，盖过了对石油输出国组织(OPEC)将达成限产协议的预期。
油价今日开高，美国原油期货一度大涨1美元，因投资人乐观认为OPEC可能在11月30日维也纳会议达成限产协议。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)称，对于OPEC将正式签署9月在阿尔及利亚达成的初步限产协议感到乐观。委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在与OPEC秘书长会晤后表示，OPEC成员国准备达成“强有力”的协议。
但美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话提振了下月加息预期，且美国公布了强劲的经济数据，提振美元升至13年半高位，拖累油价走软。
布兰特原油下跌0.14美元，结算价报每桶46.49美元，2021GMT，油价进一步跌至46.12美元，下挫1.1%。
美国原油下跌0.15美元，结算价报每桶45.42美元。结算后进一步跌至45.01美元，下挫0.56美元或1.2%。
美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国原油库存连续第三周增加，530万桶的增幅大于预期，路透调查的分析师预计增加150万桶。
交易商援引能源监控服务公司Genscape，截至11月15日当周，库欣库存增加30.3001万桶。
受OPEC产量创纪录带动，各地原油库存都在增加。OPEC产油量约占全球原油供应四成。(完)
(编译 李军; 审校 张荻)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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