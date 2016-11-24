油价小跌 因对OPEC牵头的减产计划是否有效仍有疑虑

路透纽约11月23日 - 油价周三小跌，因投资人对石油输出国组织(OPEC)将达成的减产计划是否足以大大改善全球供应过剩局面仍有疑虑，因美国钻井活动增加。

OPEC成员国将在下周11月30日开会决定减产计划细节，自9月来该组织一直在试图敲定减产协议细节。

油价全日走势反复，开低后一度转升，因美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存意外减少130万桶，之前连增三周。

但本周美国活跃钻机数增加的报导在市场结算前令升势扭转。

美国原油期货下跌0.07美元，或0.2%，报每桶47.96美元。布兰特原油跌0.17美元，或0.35%，报每桶48.95美元。

市场对是否OPEC将对所讨论的减产4-4.5%提议达成一致也有疑问。根据路透计算，这意味着日产量减少超过120万桶。

伊拉克是对减产犹豫不决的成员国之一，但周三伊拉克总理表示，他们愿意减产。

另外，非OPEC成员国俄罗斯表示会减产，但该国油企还未制定出减产细节，令减产前景不明朗。

根据能源服务公司贝克休斯，截至11月23日该周美国增加活跃钻机数三座，至474座，为1月来最高，但仍低于一年前的555座。(完)