油价小跌 因对OPEC牵头的减产计划是否有效仍有疑虑

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月23日 - 油价周三小跌，因投资人对石油输出国组织(OPEC)将达成的减产计划是否足以大大改善全球供应过剩局面仍有疑虑，因美国钻井活动增加。
OPEC成员国将在下周11月30日开会决定减产计划细节，自9月来该组织一直在试图敲定减产协议细节。
油价全日走势反复，开低后一度转升，因美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存意外减少130万桶，之前连增三周。
但本周美国活跃钻机数增加的报导在市场结算前令升势扭转。
美国原油期货下跌0.07美元，或0.2%，报每桶47.96美元。布兰特原油跌0.17美元，或0.35%，报每桶48.95美元。
市场对是否OPEC将对所讨论的减产4-4.5%提议达成一致也有疑问。根据路透计算，这意味着日产量减少超过120万桶。
伊拉克是对减产犹豫不决的成员国之一，但周三伊拉克总理表示，他们愿意减产。
另外，非OPEC成员国俄罗斯表示会减产，但该国油企还未制定出减产细节，令减产前景不明朗。
根据能源服务公司贝克休斯，截至11月23日该周美国增加活跃钻机数三座，至474座，为1月来最高，但仍低于一年前的555座。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
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