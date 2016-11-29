油价在震荡交易中上涨 OPEC为挽救协议做最后努力

路透纽约11月28日 - 油价周一升逾2%，交易震荡，此前最多跌2%，后收复失地，因市场对主要产油国能够在周三会议上就减产达成一致的摇摇欲坠的预期做出反应。

美国原油升1.02美元，或2.21%，收报每桶47.08美元；布兰特原油升1.00美元，或2.12%，收报每桶48.24美元。

原油期货在盘后交易中缩减涨幅，此前路透报导称，石油输出国组织(OPEC)专家未能就减产协议细节达成一致。

油市交易震荡，周五价格最多跌逾3%，因对OPEC是否能达成协议，帮助限制全球供应过剩局势存有疑虑。油价自2014年以来已经下跌了逾一半。

“在周三之前，交易都将受到头条消息的影响，”CHS Hedging的Tony Headrick称，“会前的言论，特别是今天上午来自伊拉克的消息，是今天的驱动因素。”

市场观察人士预计价格将保持震荡，直到周三的OPEC会议能给市场就OPEC和非OPEC产油国是否达成减产协议提供一个明确的答案。

周日，沙特能源部长法力赫表示，他相信即使产油国不干预，油市在2017年也能自行恢复平衡，将产量保持在当前水平是合理的。

这一言论透露出OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国之间就谁应减产和减产数量仍存分歧。

OPEC一直在试图挽救产量协议。分析师警告称，如果不能达成协议，油价将大幅回调。当伊拉克油长称会与OPEC成员国合作，达成“大家都能接受的协议”后，油价上涨。

原定周一召开的OPEC和非OPEC产油国会议被取消，因沙特拒绝参加。是否能达成协议的疑虑将油价波动指数.OVX推至接近九个月高位。

其他人警告称，即使在周三维也纳会议上宣布了某种形式的限制产量协议，细节将是更重要的。

即使达成了减产协议，供应过剩局势也不会马上结束。

上周美国活跃钻机数增加三座，高盛称，“自从2016年5月27日达到低谷后，美国产油商已经增加了158座钻机(上升50%)。”(完)