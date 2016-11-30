油价急挫近4% 市场对OPEC能否达成减产协议存疑

路透纽约11月29日 - 油价周二急挫4%，石油输出国组织(OPEC)主要出口国为达成一项协议以减少全球过剩供应并提振价格的努力遇阻。在OPEC会议召开前一天，伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下。

布兰特原油下跌1.86美元，或3.9%，报收每桶46.38美元；美国原油下跌1.85美元，或3.9%，报收每桶45.23美元。布兰特原油录得9月以来的最大单日百分比跌幅。

今日油价大跌，令两大全球指标原油可能连续第二个月下挫，美国原油可能下跌约3%，布兰特原油或下挫近4%。

大部分分析师认为，OPEC将在维也纳召开的会议上达成一个减产协议。会议定于周三1000GMT召开。

不过，尽管OPEC的龙头老大沙特不断施压，但该组织第二大和第三大产油国伊朗和伊拉克在减产问题上一直没有松口，令达成协议变得困难。

“伊朗和伊拉克拒绝减产，即使是要达到阿尔及利亚会议同意的产量区间的高端，也需要其它成员国，如沙特，更大幅地减产，从政治角度来看，这是很难实现的，”摩根士丹利分析师在报告中称。该行仍倾向于认为，OPEC能够达成协议。

熟悉OPEC会议文件的消息人士称，为会议准备的文件显示，OPEC提议将日产量在10月的基础上减少120万桶，略高于9月阿尔及利亚会议上讨论的100万桶。10月OPEC的日产量为约3,382万桶。

俄罗斯周二确认将不参加OPEC会议，但表示可能会在之后与OPEC开会磋商。

Macquarie Capital分析师称，相信OPEC会在“最后一分钟”达成协议，但该行指出，余下的问题仍可能是最初的问题，即哪些国家减产和减多少。

Macquarie Capital预计，如果不能达成协议，油价将跌穿每桶40美元；如果能够达成协议，油价将重回50美元之上。

亚洲是OPEC石油的最大出口市场。亚洲的石油进口国已经表示，他们不乐见为提振价格人为地减少供应，一旦减产，他们将从OPEC之外寻找更多供应。(完)