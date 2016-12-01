（更正）油价飞涨逾10% 因OPEC达成减产协议

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
（更正：因英文原文有误，第九段美国原油期货涨幅应为“9.3%”，非“9.6%”）
路透纽约11月30日 - 油价周三飙升逾10%，至每桶50美元之上的一个月最高价位，因部分全球最主要产油国就2008年以来的首个减产协议达成一致，以提振油价。
油价本月上涨近5%，但交易员和分析师称，对协议做出的反应不太可能令油价进一步上涨，涨势甚至可能仅是昙花一现。
石油输出国组织(OPEC)同意从明年1月起将日产量减少约120万桶，或逾3%，至3,250万桶。
减产后，产量将处于9月阿尔及利亚初步协议中设定的产量区间的低端。当前的日产量水平为3,364万桶。
OPEC龙头老大沙特称，为了能够达成协议，该国同意大幅减少产量，将日产量减少约50万桶，至1,006万桶。
OPEC第二大产油国伊拉克同意减产20万桶/日，将日产量降至435.1万桶。伊拉克之前一直拒绝减产，给达成协议设置了障碍。
OPEC同意伊朗从10月的产量水平小幅提升，这对伊朗来说是一个很大的胜利。伊朗之前一直声称需要重新夺回西方制裁期间失去的市场份额。
非OPEC成员国俄罗斯同意减产30万桶/日。12月9日，OPEC将与非OPEC成员国召开会议。
美国1月原油期货暴涨4.21美元，或9.3%，收报49.44美元，稍早升10%，为2月以来的最大单日升幅。
布兰特1月原油猛涨4.09美元，或8.82%，收报每桶50.47美元。该合约于周三到期，2月合约劲涨8.9%，报51.51美元。
受协议影响，油价将继续走高，但大幅上涨将受限，因市场对减产效果存疑。
“还需要时间才能知道谁将遵守协议，”IITrader.com董事Oliver Sloup称。他表示，过去，不是所有产油国都能遵守减少供应协议。因此，市场对产油国将会多严格地遵守限产协议存在质疑。
科威特、委内瑞拉和阿尔及利亚已经同意监控OPEC协议的执行情况。
美国增加产量可能会令油价的反应失去光泽，Wisdomtree研究主管Viktor Nossek称，“价格近期可能会进一步攀升，我们预计上涨可能是短暂的，因美国可能会利用油价走高机会增加产量。”(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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