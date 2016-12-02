OPEC减产协议令油价急升4% 布兰特原油触及16个月高位

路透纽约12月1日 - 油价周四急升4%，布兰特原油触及约16个月最高，延续石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯达成限产协议，以快速减少全球过剩供应后出现的涨势。

OPEC周三达成了2008年以来的首个减产协议，该组织龙头老大沙特承担“较大减产份额”，并放弃对手伊朗也减产的要求。

协议还包括与非成员国俄罗斯的协调一致行动，这在15年来首见。阿塞拜疆也称愿意讨论减产。

市场对这份历史性协议能否落实普遍存疑。

“仍需要观察他们会多严格地执行协议，但如果OPEC没有达成协议，可能油价已经跌至每桶40美元，甚至更低，”顾问公司Wood Mackenzie首席分析师Simon Flowers称。

“协议宣布后布兰特原油在约每桶50美元，我们预计2017年平均价格在55-60美元。”

指标布兰特原油期上涨4.1%，或2.10美元，报收每桶53.94美元，稍早价格最多跳升5.2%，至54.53美元，为2015年7月27日以来最高。

美国原油期货报收51.06美元，上涨1.62美元，或3.3%，盘中高见每桶51.80美元，比2016年高位仅低0.13美元。

布兰特原油较美国原油升水扩至约10周来最大。

美国成品油也跟随原油急升，超低硫柴油(ULSD)期货最多升5.5%，至逾一年最高，汽油期货RBc1最多跳升6%。

OPEC协议激发了交易狂潮，2月和3月布兰特合约均触及纪录最大交易量，因减产效果将在2月和3月开始显现。

洲际交易所(ICE)(ICE.N)称，ICE布兰特原油期货周三触及196万口合约的纪录最高交易量，芝加哥商业交易所(CME)称，OPEC达成协议当天，美国原油未平仓合约升至纪录高位210万口。

有人指出， 减产可能给其它产油国带来机会，特别是美国页岩油生产商。

“我们认为价格在55美元之上不可持续，美国石油生产商会率先对减产协议做出反应，”高盛称。

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)在OPEC达成协议后警告称，油市波动会加剧。

“不同于OPEC以往的决定，如果价格升向约每桶60美元，美国的大量供应将准备进入市场，”比罗尔称。(完)