OPEC减产协议令油价急升4% 布兰特原油触及16个月高位

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月1日 - 油价周四急升4%，布兰特原油触及约16个月最高，延续石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯达成限产协议，以快速减少全球过剩供应后出现的涨势。
OPEC周三达成了2008年以来的首个减产协议，该组织龙头老大沙特承担“较大减产份额”，并放弃对手伊朗也减产的要求。
协议还包括与非成员国俄罗斯的协调一致行动，这在15年来首见。阿塞拜疆也称愿意讨论减产。
市场对这份历史性协议能否落实普遍存疑。
“仍需要观察他们会多严格地执行协议，但如果OPEC没有达成协议，可能油价已经跌至每桶40美元，甚至更低，”顾问公司Wood Mackenzie首席分析师Simon Flowers称。
“协议宣布后布兰特原油在约每桶50美元，我们预计2017年平均价格在55-60美元。”
指标布兰特原油期上涨4.1%，或2.10美元，报收每桶53.94美元，稍早价格最多跳升5.2%，至54.53美元，为2015年7月27日以来最高。
美国原油期货报收51.06美元，上涨1.62美元，或3.3%，盘中高见每桶51.80美元，比2016年高位仅低0.13美元。
布兰特原油较美国原油升水扩至约10周来最大。
美国成品油也跟随原油急升，超低硫柴油(ULSD)期货最多升5.5%，至逾一年最高，汽油期货RBc1最多跳升6%。
OPEC协议激发了交易狂潮，2月和3月布兰特合约均触及纪录最大交易量，因减产效果将在2月和3月开始显现。
洲际交易所(ICE)(ICE.N)称，ICE布兰特原油期货周三触及196万口合约的纪录最高交易量，芝加哥商业交易所(CME)称，OPEC达成协议当天，美国原油未平仓合约升至纪录高位210万口。
有人指出， 减产可能给其它产油国带来机会，特别是美国页岩油生产商。
“我们认为价格在55美元之上不可持续，美国石油生产商会率先对减产协议做出反应，”高盛称。
国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)在OPEC达成协议后警告称，油市波动会加剧。
“不同于OPEC以往的决定，如果价格升向约每桶60美元，美国的大量供应将准备进入市场，”比罗尔称。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。