国际油价在六日连跌后反弹

* 油价回升逾1美元，因近期大跌后出现技术反弹

* 委内瑞拉称OPEC油长正在讨论召开特别会议，以遏制油价跌势

* 美国经济数据疲弱，一度拖低油价

路透纽约4月18日 - 布兰特原油周四上涨逾1%，结束六日连跌，因油价较低吸引低吸买盘，且交易商预期如果油价继续下跌，石油输出国组织(OPEC)将会减产。

交易商和分析师称，布兰特原油本月迄今大跌10%，美国原油过去五日有四日走软，令市场处于技术性超卖。

“我们没有发现基本面有任何改变，所以认为油市在超卖区域的观点可能是对的，”Tradition Energy经纪及分析师Gene McGillian说。

6月布兰特原油期货涨1.44美元，结算价报每桶99.13美元，盘中低见96.75美元，为去年7月来最低，之后反弹。

在盘后交易中，1918 GMT，价格上涨逾2美元，触及99.72美元。

美国5月原油跳升1.05美元，结算价报每桶87.73美元，稍早下跌逾1美元，至85.61美元，为今年低位。在盘后交易中，该合约触及88.46美元。

在周四大部份交易时段，布兰特原油相对强弱指标(RSI)在30以下，美国原油的RSI略高于30，在盘后交易中攀升。

RSI读数在30或以下，显示市场在超卖状况，布兰特原油的在过五个交易日均在30以下。

委内瑞拉能源和石油部长拉米雷斯表示担心油价下滑，并表示石油输出国组织(OPEC)油长正在讨论召开特别会议，因油价大跌。

OPEC下一次会议安排在5月31日。

英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至5月4日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少22万桶。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为35.2万人(预估为35.0万人)。

美国经济谘商会周四公布，美国3月领先指标回落回0.1%，预估为上升0.1%，2月确认为上升0.5%。

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区4月制造业活动指数意外下降，为正1.3，预估为正3.0，3月为正2.0。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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