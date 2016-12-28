国际油价在清淡交投中上涨 年内增幅进一步扩大

路透纽约12月27日 - 油价周二上涨1.5%，延续了年末的升势，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC达成的15年来首个减产协议周日开始生效后，供应将收紧的预期支撑了油价。

自11月中以来，美国原油价格已经急升了25%，受助于OPEC减少供应的预期，及美国经济数据整体稳固提振了股市。

周二的交易清淡，仅有25.7万口美国原油近月合约易手，不到平常交易量的一半。油价接近每桶54美元，距离12月12日触及的年内高位54.51美元不远。

“人们不得不放下对OPEC的一些疑虑，”PriceFutures Group分析师Phil Flynn称，“年底前上涨的可能性非常大。”

OPEC与几个非OPEC产油国达成的日减产近180万桶原油协议将于1月1日正式开始实施。

美国原油收高0.88美元，或1.7%，报每桶53.90美元。布兰特原油收高0.93美元，或1.7%，报每桶56.09美元，12月12日布兰特原油期货曾触及2015年7月以来最高的57.89美元。

两位消息人士称，OPEC和非OPEC组建的监督市场委员会成员可能在1月13日开会。开会的消息经报导后，油价进一步上涨，因为这可能是协议将得以落实的初步迹象。

“从1月份开始，我们会更清楚的了解OPEC的产量水平，” Petromatrix石油分析师Olivier Jakob称。

俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft)(SIBN.MM)周二称，计划明年将石油产量增加4.5-5%，增幅低于俄罗斯加入减少供应协议前的计划。

沙特和伊拉克等主要OPEC成员国已经通知客户供应将减少。但利比亚和尼日利亚在增产，因这两个国家之前的产量受到冲突影响，因而无需减产。

周二油品期货跑赢原油期货，汽油期货大涨1.8%，报每加仑1.6555美元，取暖油期货上扬2.3%，报1.7002美元，近月油品期货将在周五到期，选择权周二到期。(完)