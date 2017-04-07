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国际财经 | 2017年 4月 7日 星期五 08:34 BJT

油价升至一个月高位 因买家保持乐观

路透纽约4月6日 - 油价周四升1%，连升第四个交易日，但分析师对美国创纪录的原油高库存保持谨慎。

布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。今日上涨带动油价升至3月8日来最高。

过去两周，油价一直在反弹。随着美国夏季驾车出游期接近，炼厂产能利用率开始上升，汽油库存一直在减少。

尽管美国政府数据还在显示原油库存处于纪录高水准，但这正令部分分析师愈发担心投机商在因应库存数据减持仓位数周后会突然回场。

周三美国能源资料协会(EIA)报告显示上周美国原油库存增加157万桶，库存总量达到创纪录的5.355亿桶。

美国原油日产量增加5.2万桶，至920万桶。

交易商一直留意美国汽油库存水准，因这预示原油库存可能会发生什么。最新数据显示，汽油库存为2.39亿桶，高于除去年外的本世纪任何年份这一时期的水准。

周四，RBOB汽油期货升0.8%，报每加仑1.7292美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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