油价微升 本周走势强劲

法巴银行资产管理部门品牌改名 公布业务增长战略

路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。