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国际财经 | 2017年 4月 14日 星期五 08:12 BJT

油价微升 本周走势强劲

路透纽约4月13日 - 油价周四小涨，交易量不大，本周指标原油期货收复了3月的失地，因对全球供需接近平衡的预期增强。

同时，美国活跃钻机数升至两年来最高水平，威胁市场再平衡努力。

能源服务公司贝克休斯周四称，截至4月13日当周，活跃钻机数增加11座，总量达683座，为连续第13周增加。

油市自2014年年中以来一直供应过剩，促使石油输出国组织(OPEC)成员国和部分非OPEC产油国同意在今年前六个月减产。

CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick称，活跃钻机数增加，直指供应上升，OPEC会予以关注。

“最终OPEC在讨论是否延长减产期限时会将这一点作为讨论议题，”Headrick称。

OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。

OPEC数据显示，其成员国3月减产执行率高于协议承诺。

指标布兰特原油收高0.03美元，报每桶55.89美元，周三触及一个月以来最高。美国原油收高0.07美元，报每桶53.18美元。两大指标合约均连续第三周周线上涨。周四共有43.1万口美国原油合约易手，低于过去200个交易日的日均成交量53.1万口。

总部位于巴黎的国际能源署(IEA)周四称，3月发达国家原油库存下降，全球油市供需接近平衡。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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