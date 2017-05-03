（更正）布兰特原油跌至年内最低收位 抹去OPEC同意减产以来的涨幅

(更正：因英文原文有误，标题、内文第一段和第三段中布兰特原油价格应更正为“2017年以来最低收位”，非“逾五个月低位”。)

路透纽约5月2日 - 布兰特原油价格周二跌至2017年以来最低收位，抹去了石油输出国组织(OPEC)11月底同意减产以来的涨幅，此前油价跌穿了一个关键技术支撑位。

在遭遇技术性抛售之前市场已经走低，此前有报道称，美国、加拿大和利比亚产量增加，OPEC成员国今年上半年减产协议的执行率下降。

布兰特原油下跌1.06美元，或2.1%，报每桶50.46美元，为OPEC达成减产协议前一日11月29日以来的最低收盘水平。

美国原油下跌1.18美元，或2.4%，报每桶47.66美元，为3月21日以来的最低收位。

油价出现大幅技术性下挫，此前美国原油期货跌穿上周触及的低位每桶48.2美元，为3月底以来最低。

在价格跌穿该关键技术位后的五分钟内，逾5万口合约易手，占周二交易总量的约10%。

“市场已经在下跌，因担心利比亚和美国产量增加，路透的一篇报道称，OPEC减产协议兑现率下降，”Price Futures Group高级能源分析师Phil Flynn称。

“在跌穿上周的低位后尾盘加速下跌。”

根据路透调查，4月OPEC减产协议执行率下降至90%，3月执行率下调至92%，之前发布的数据为95%。

俄罗斯能源部数据显示，俄罗斯上月的产油量小幅下跌至每日1,100万桶，几乎达到与OPEC达成的减产协议目标。

路透调查显示，OPEC上月产油量连续第四个月下降，跌至每日3,197万桶，因尼日利亚和利比亚减产。

但利比亚国家石油公司周一称，产量升至每日76万桶之上，为2014年12月以来最高，并计划继续提升产量。

另外，美国原油产量处于2015年8月以来最高水平， Syncrude Canada油砂项目开始付运原油，此前在3月因火灾曾经减产。

BP Plc (BP.L)首席财务官Brian Gilvary告诉路透，今年的石油库存将持续下降。

“如果OPEC减产延长至下半年，将支撑油价，” Gilvary称，“我们认为每桶50-55美元将是今年余下时间里的油价波动区间。”(完)