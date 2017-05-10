油价下滑 因投资人担心需求放缓及美国产量增加

路透纽约5月9日 - 油价周二下滑，因投资人担心需求放缓、美元上涨和美国原油产量不断增加，这动摇了对石油输出国组织(OPEC)能令市场恢复平衡的信心。

指标布兰特原油收低0.61美元，或1.2%，报每桶48.73美元。美国原油收低0.55美元或1.2%，报每桶45.88美元。

收盘水准为两份合约自5月4日来最低，且为11月29日以来第二低，OPEC在11月30日达成今年上半年减产协议。

美元指数本周迄今大涨1%，升至4月21日来最高，打压美元计价原油。

本周出炉的周度美国原油产量和库存数据，以及OPEC和美国能源资料协会(EIA)月报将为全球原油库存下降得有多快提供更多细节。

根据路透调查，分析师预计，上周美国原油库存减少180万桶，连降第五周。美国原油库存在3月底创下5.355亿桶的历史高位。

中国制造业活动停滞以及商品进口大跌也令投资人担心。中国为全球最大的原材料消费国以及第二大经济体。

最大的石油输出国沙特阿拉伯周一表示，将“竭尽所能”令市场恢复平衡。

尽管OPEC恪守了减产承诺，但美国原油产量自去年年中以来已经增加了逾10%，今年达到930万桶/日，预计明年将达到近1,000万桶/日的历史高位，接近俄罗斯和沙特的产量。(完)