油价上涨 因更多国家支持OPEC减产和美国原油库存减少

路透纽约5月11日 - 油价周四连续第二日上涨，收盘升逾1%，因石油输出国组织(OPEC)的减产行动得到更多支持，此前一日，美国政府发布的报告显示，美国原油库存大幅减少，增强了对全球供应过剩可能减弱的信心。

美国原油收高0.50美元，或1.6%，报每桶47.83美元；布兰特原油收高0.55美元，或1.1%，报每桶50.77美元。两者皆为一周来的最高收盘水平。

周三，美国能源资料协会(EIA)报告称，美国原油库存录得12月以来的最大周度降幅，因进口急剧下降，且成品油库存也减少。

“人们今日有一种乐观的情绪，因近期库存减少，我认为这种情绪可能会持续下去，只要库存不再增加，”CFRA Research能源研究负责人Stewart Glickman称。

近日来，伊拉克、阿尔及利亚、科威特等主要产油国表示支持将去年达成的减产协议延期。

周四，非OPEC成员国土库曼斯坦和赤道几内亚称，他们将加入减产行动。但这两国的石油产量不大。

OPEC将于5月25日开会决定今年下半年的政策，大部分分析师预计该组织会将减产协议至少延长至年底。如果他们没有这样做，Glickman称，“油价就没有底部支撑了。”

OPEC周四称，该组织4月产量下降，但尽管减产，仍没有太多供应大幅减少的迹象，因其它产油国继续向主要客户提供供应，特别是向亚洲客户。

OPEC还称，预计美国等非成员国的供应会增加，该组织上调了今年非OPEC成员国产量增长预估，从之前的58万桶/日上调至95万桶/日。

上周美国石油产量增加至逾930万桶/日，为2015年8月以来最高。尽管最新一周美国原油库存下降，但美国减少过剩供应的路还很长，Glickman表示。(完)