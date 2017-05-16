油价升2% 此前沙特和俄罗斯支持延长减产协议

路透纽约5月15日 - 油价周一跳升2%至逾三周高位，升穿每桶52美元，此前沙特和俄罗斯称，减少供应行动需要延长至2018年，这是朝着将由石油输出国组织(OPEC)牵头减产以提振油价的协议延长迈出的一步。

全球两大主要产油国的石油部长称，减少供应行动需要延长九个月，直到2018年3月。

这比协议里提出的可延长六个月的选项还要长，表明这场减少整体供应的行动比原先预想地要难，部分因为美国产量增加。

两国油长称，他们希望其它产油国按照最初协议要求的减产数量加入到减产行列中来。

布兰特原油收高0.98美元，或1.9%，报每桶51.82美元，盘中触及4月21日以来最高的52.63美元。美国原油收高1.01美元，或2.1%，报每桶48.85美元。

原油交易员对公告的强硬措辞感到意外，但是否所有协议参与国都能在5月25日政策会议上同意沙特-俄罗斯立场还不得而知。

高盛称，今日的声明可能会进一步延长始于上周的油价反弹。他们指出，跟最初宣布协议时的升势比较起来，截至目前的油价升势仍比较温和。

但一些分析师称，美国产量仍可能威胁市场平衡，除非进一步扩大减产幅度。

当前预计美国今年的日均产量为931万桶，根据政府数据，目前美国产量已经达到了这一水平。iitrader.com管理期货部门主管Oliver Sloup称，如果价格升高，美国产量可能会超过此水平。(完)