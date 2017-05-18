油价收在两周高位 因美国原油库存连降第六周

路透纽约5月17日 - 油价周三收在两周高位，此前美国公布上周原油库存连降第六周，这在下周石油输出国组织(OPEC)会议前对市场是有利迹象，预计主要产油国将在下周会议上延长减产计划。

有关美国总统特朗普可能面临被弹劾的风险的传闻打压美元，扶助提振以美元计价的原油。

布兰特原油结算价升0.56美元，或1.1%，至每桶52.21美元。美国原油收高0.41美元，报49.07美元，为4月28日来最高。

美国能源资料协会(EIA)公布，截至5月12日该周美国原油库存减少180万桶，低于预估的减少240万桶。汽油和馏分油库存也减少。

“原油、汽油和馏分油库存都减少对油价有支撑作用。”ClipperData商品研究部门董事Matt Smith表示。

尽管库存不断减少，但美国原油产量自去年年中以来已经攀升10%，至930万桶/日，接近最大产油国俄罗斯和沙特的水准。这也令库存保持相对较高水准，许多分析师表示，OPEC减产提振油价的努力尚未有成果。

OPEC及其他主要产油国将在5月25日于维也纳开会决定是否延长减产协议，沙特和俄罗斯表示应延长减产至明年3月。

Interfax Energy的Global Gas Analytics部门高级能源分析师Abhishek Kumar表示，沙特和俄罗斯的立场对油价有利，但市场可能预计需要更大幅度减产才能令油价上涨，特别是因美国产量仍在增加。

EIA预计，明年年底美国日产量将达到近1,000万桶。(完)