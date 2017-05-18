油价上涨 OPEC会议前减产合作增强

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约5月18日 - 油价周四收高，因主要产油国表示，他们愿意加入到延长减产行动中，以减少当前持续的全球供应过剩。
布兰特原油收高0.30美元，或0.5%，报每桶52.51美元；美国原油收高0.28美元，报每桶49.35美元，为4月26日以来的最高收盘价。
市场观察人士对于石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其它产油国将减产协议延长至2018年3月越来越有信心。
俄罗斯最大石油公司俄油首席执行长谢琴在柏林告诉记者，将兑现OPEC减产协议。
非洲产油国阿尔及利亚去年为OPEC产量协议获得支持发挥了重要作用。该国称，大部分参与国支持将减产协议延长九个月。
“大部分国家支持俄罗斯和沙特的提议，”阿尔及利亚能源部长Nouredine Bouterfa与俄罗斯能源部长在莫斯科会晤后告诉记者。
两大指标合约周三均上涨，受美国原油库存下降和产量小跌的消息提振。 美国能源资料协会(EIA)公布，截至5月12日该周美国原油库存减少180万桶，至5.208亿桶。
EIA数据还显示，除了美国原油库存连续六周下降外，炼厂使用率也上升。
OPEC成员国和其它产油国领导将于5月25日在维也纳开会决定产量政策。预计会将限产协议最多延长九个月。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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