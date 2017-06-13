油价上涨 因迹象显示美国库存减少和沙特出口下降

路透纽约6月12日 - 原油价格周一小涨，因迹象显示美国原油库存减少，且有消息称沙特将在7月限制向部分亚洲买家的出口量，并大幅削减向美国的出口。

消息人士对路透表示，全球最大的原油出口国沙特7月减少向亚洲的原油出口配置总计每日约30万桶，降幅大于6月。一消息人士表示，7月向美国的出口量将减少约35%。

看到市场情报公司Genscape数据的交易商表示，数据显示预计上周库欣原油库存减少超过180万桶，进一步带动了市场利多气氛。

布兰特原油收高0.14美元或0.3%，报48.29美元，稍早一度大涨2%，报49.15美元。

美国原油收涨0.25美元或0.6%，报46.08美元，日高报46.71美元。

在美国能源资料协会数据显示周度原油库存意外大增后，油价上周重挫约5%。

部分交易员和分析师表示，升势看来是技术性的，在美国原油期货上扬后，带动了布兰特市场的升势。但他们表示，升势可能稍纵即逝。

交易商还表示，数据显示投机性交易商建立了大量多头仓位，增加对原油期货的投资，也为油价升势助力。(完)