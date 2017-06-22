油价从10个月低位反弹 但仍承压于库存过剩

路透纽约6月22日 - 油价周四上涨，此前一天触及10个月低位，但市场人气仍偏负面，因尽管石油输出国组织(OPEC)牵头减产，但全球原油库存过剩局面仍持续。

布兰特原油收高0.4美元，报每桶45.22美元，盘中低见44.53美元。前一交易日布兰特原油下跌2.6%，至11月以来最低的44.35美元。

美国原油收高0.21美元，报每桶42.74美元。周三，美国原油触及2016年8月以来最低的盘中价位42.05美元。

油价自2月底以来已经下跌了约20%，抹去了OPEC和其它国家同意在今年上半年每日减产180万桶原油后带来的升幅。

油价下挫，测试了OPEC“尽一切努力”支撑油价的决心。

“我们觉得油价会在较长时间保持低位，反弹应该是卖出的机会，”Tyche Capital Advisors原油交易员和管理层成员Tariq Zahir称。

在美国，汽油库存大量过剩导致Colonial管道汽油需求降至六年最低。

美国的原油产量仍在增长，一些页岩油生产商甚至在油价低于每桶40美元仍能盈利。

伊拉克油长Jabar al-Luaibi称，油价应该在7月底开始复苏，年底前达到每桶54-56美元。(完)