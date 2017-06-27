油价收涨 美国供应不断增加限制涨幅

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透纽约6月26日 - 油价周一收涨逾0.5%，因在上周跌至七个月低位后，部分交易商逢低买入，但美国和其它国家石油供应不断增加限制涨幅。
布兰特原油期货收涨0.29美元，或0.6%，报每桶45.83美元。今年上半年仍可能下跌近20%。
美国原油期货上扬0.37美元，或0.8%，报每桶43.38美元。
“我认为，今日走势主要受在当前价位的低吸买盘推动，”能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示，他指出，随着季度末临近，有部分“结清头寸”操作。
“市场大跌后，目前油价极具吸引力，因此，出现一些买盘并不意外。”
截至6月20日当周，美国原油期货和期权投资者增加其空头押注。
“从投机的角度来看，值得在目前的水平做多，押注市场反弹，”Kilduff说，“市场目前稍作喘息，之后才会有下一轮行情，我认为将会是走低。”
石油输出国组织(OPEC)正努力通过减产来缓解全球供应过剩状况。OPEC和11个非OPEC产油国5月同意延长180万桶/日的减产协议至明年3月。
但尼日利亚和利比亚这两个未参与减产协议的OPEC成员国产量增加。伊朗则表示，其石油日产量已超过了380万桶/日，预计到3月，将达到400万桶/日。OPEC同意伊朗小幅增产，以赢回遭西方制裁期间失去的市场份额。
美国页岩油产量自去年以来已增加10%左右，美国活跃钻机数量触及逾三年来最高水平。
美银美林分析师表示，需求增长速度，不足以消化多余的产出。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透巴黎6月27日 - 前法国央行总裁诺亚告诉路透，英国银行业已经在悄然申请在英国退欧后在巴黎运营的牌照，因为法国新总统马克龙计划实施的改革措施，改善了巴黎作为金融中心的前景。
路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。