油价劲扬2% 因美元走软和空头回补

路透纽约6月27日 - 油价周二劲扬近2%，触及一周高位，受助于美元走软，空头回补，以及预期美国上周原油库存可能连续第三周下降。

油价连涨第四日，今日涨势一定程度上还受助于美国页岩油生产商Pioneer Natural Resources(PXD.N)的执行长称，沙特可能会采取行动提振油价，以增加财政收入。

随着季度末临近，经纪商表示，投资者正在回补空头头寸。

布兰特原油期货上扬0.82美元，或1.79%，收报每桶46.65美元。美国原油期货收高0.86美元，或约1.98%，报每桶44.24美元。

布兰特原油盘中触及一周高位47.06美元，美国原油触及6月19日以来最高44.44美元。

“我认为，过去四周左右的时间里，市场上的每一则消息都很利空，甚至技术面也利空，很多坚定的油市多头也都缴械投降，”Commodity Research Group的高级合伙人Andrew Lebow表示。

“市场的下行动能显而易见，今天只是回到了市场近期稍作喘息的水准。”

美国石油协会(API)将于今日稍后公布上周美国原油库存数据。周三上午，美国能源资料协会(EIA)也将公布官方库存数据。分析师预计，截至6月23日当周，原油库存减少260万桶。

美元指数下跌逾1%，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在伦敦发表讲话。

德国商业银行在一份研究报告中称，ICE的布兰特原油多头头寸“为一年半以来最低水平”，空头头寸飙升至纪录新高，自年初以来已经猛增。

石油输出国组织(OPEC)代表表示，该组织将不急于进一步减产，或取消部分国家的减产豁免，不过，下月在俄罗斯举行的会议上，可能考虑采取进一步举措。(完)