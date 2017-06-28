油价劲扬2% 因美元走软和空头回补

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透纽约6月27日 - 油价周二劲扬近2%，触及一周高位，受助于美元走软，空头回补，以及预期美国上周原油库存可能连续第三周下降。
油价连涨第四日，今日涨势一定程度上还受助于美国页岩油生产商Pioneer Natural Resources(PXD.N)的执行长称，沙特可能会采取行动提振油价，以增加财政收入。
随着季度末临近，经纪商表示，投资者正在回补空头头寸。
布兰特原油期货上扬0.82美元，或1.79%，收报每桶46.65美元。美国原油期货收高0.86美元，或约1.98%，报每桶44.24美元。
布兰特原油盘中触及一周高位47.06美元，美国原油触及6月19日以来最高44.44美元。
“我认为，过去四周左右的时间里，市场上的每一则消息都很利空，甚至技术面也利空，很多坚定的油市多头也都缴械投降，”Commodity Research Group的高级合伙人Andrew Lebow表示。
“市场的下行动能显而易见，今天只是回到了市场近期稍作喘息的水准。”
美国石油协会(API)将于今日稍后公布上周美国原油库存数据。周三上午，美国能源资料协会(EIA)也将公布官方库存数据。分析师预计，截至6月23日当周，原油库存减少260万桶。
美元指数下跌逾1%，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在伦敦发表讲话。
德国商业银行在一份研究报告中称，ICE的布兰特原油多头头寸“为一年半以来最低水平”，空头头寸飙升至纪录新高，自年初以来已经猛增。
石油输出国组织(OPEC)代表表示，该组织将不急于进一步减产，或取消部分国家的减产豁免，不过，下月在俄罗斯举行的会议上，可能考虑采取进一步举措。(完)
(编译 母红; 审校 刘静)
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