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油价终结连升走势下挫 因出口增加和美元上涨
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2017年7月6日 / 凌晨12点02分 / 14 小时前

油价终结连升走势下挫 因出口增加和美元上涨

1 分钟阅读

路透纽约7月5日 - 油价周三下跌约4%，终结了逾五年来的最长升势，因石油输出国组织(OPEC)出口攀升，美元走强令人气更加利空。

布兰特原油收跌1.82美元，或3.7%，报每桶47.79美元，截至周一收盘价格连续八日上涨。

美国原油下跌1.94美元，或4.12%，报每桶45.13美元。

“这是一段时间超买后发生的转变，”Tyche Capital Advisors高级研究分析师John Macaluso称。

“我不认为是基本面驱动今日的走势--看似更像是走势的逆转，终于有人退出市场，大家都跟着离场，你不得不锁定利润。”

汤森路透石油研究数据显示，6月OPCE石油出口连续第二个月增长。

6月OPEC石油出口量增至2,592万桶/日，较5月高45万桶/日，较去年6月增加190万桶/日。

另外一位分析师称，美元走强令投资石油等以美元计价商品的吸引力下降。美元兑一篮子货币减少了早盘的部分升幅，但在美联储发布6月会议记录前仍上涨。

国际能源署(IEA)负责人告诉路透称，主要产油国产量增加，可能损及油市在下半年实现再平衡的预期。

看跌前景令丹麦盛宝银行将年底布兰特原油预估价从每桶58美元下调至53美元。

交易员也在关注美国原油库存数据。由于美国独立日假日，数据推迟一天发布。预计上周库存下降230万桶。(完)

编译 刘静；审校 母红

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