油价上涨 因欧洲库存数据利多及EIA下调美国产量预估

路透纽约7月11日 - 油价周二攀升逾1%，同取暖油期货一道走强，因报告显示美国原油产量预估下降，且欧洲成品油库存减少。

美国即将公布周度库存数据，路透调查显示，分析师预计将美国原油库存上周减少290万桶，汽油和馏分油库存分别增加110万桶。

美国石油协会(API)将在周二2030 GMT发布库存数据，周三美国能源资料协会(EIA)将在1430 GMT发布库存报告。

布兰特原油期货上升0.64美元或1.4%，报每桶47.52美元。美国原油期货收高0.64美元或1.4%，报每桶45.04美元。

美国取暖油期货大涨1.6%，受成品油裂解价差升至5月底来最高提振。

Euroilstock周二发布的数据显示，欧洲炼厂在6月增加了原油加工量，但成品油库存减少，特别是柴油库存。

“这告诉你全球需求要比投资人认为的强劲不少，这对取暖油价格有积极影响。”能源经纪公司ICAP能源专家Scott Shelton称。

EIA在另一报告中预计，美国明年原油产量将比之前预估的要少。

交易商指出，周二原油价格涨幅受限，是因有报导称沙特6月产量超过OPEC目标，以及有投行下调了今明两年油价预估。

法国巴黎银行下调今年布兰特原油价格预估9美元至每桶51美元，明年预估下调了15美元至48美元。巴克莱下调今明两年布兰特原油价格预估至52美元。

高盛则表示，如果美国原油库存没有明显减少，或开采和生产下降，美国原油期货价格可能跌穿每桶40美元。(完)