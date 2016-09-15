油价再跌3% 美国成品油库存增加盖过原油库存减少带来的支持

路透纽约9月14日 - 油价周三连续第二日下跌约3%，此前数据显示上周美国成品油库存急增，盖过原油库存意外减少带来的支撑。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至9月9日该周，馏分油库存增加460万桶，市场预估为增加150万桶。馏分油库存录得1月以来最大单周增幅，使馏分油库存升至六年同期高位。

美国上周汽油库存增加56.7万桶，市场预估为增加34.3万桶。

上周美国原油库存减少55.9万桶，市场预估为增加380万桶。

“在原油加工量下降，成品油供应减少的情况下汽油库存增加，这与看涨主题唱反调，而馏分油库存猛增，也对油市不利，”跟踪原油船货的公司Clipperdata的分析师Matthew Smith表示。

布兰特原油期货下滑1.25美元，或2.7%，收报每桶45.85美元。

美国原油期货下跌1.32美元，或2.9%，收报每桶43.58美元。

继之前一周美国原油库存意外减少1,450万桶后，许多分析师对上周原油库存减少感到困惑。之前一周原油库存录得15年来最大降幅，是因为热带风暴Hermine导致到港美国墨西哥湾的原油进口被延误数日。

一些分析师预计下周EIA数据会提供进一步信息。“下周EIA报告将告诉大家，上周减少的原油库存是否最终会出现在原油的供需清单上。”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说。

馏分油期货周四下挫近4%，触及两周低位，因投资者担心秋季气温是否会低到足以提振取暖油需求的水平。汽油期货收跌1%。(完)