油价下挫近1% 因担心多个阿拉伯国家同卡塔尔断交影响OPEC减产

路透纽约6月5日 - 油价周一下挫近1%，因投资人担心全球原油出口大国沙特及其他阿拉伯国家宣布与卡塔尔断交，可能影响全球减产协议的执行。

沙特、阿联酋、埃及和巴林周一与卡塔尔断交，指责该国支持极端主义，并破坏地区稳定。卡塔尔是全球最大的液化天然气(LNG)和凝析油出口国。

消息一度带动布兰特原油期货大涨1.6%，因地缘政治担忧波及市场。但8月布兰特原油期货收低0.48美元或0.96%，报每桶49.47美元。

美国原油期货收低0.26美元或0.55%，报每桶47.40美元。美国汽油期货领跌，下挫约2.5%，结算价报每加仑1.5381美元，经纪称因技术性卖盘。

卡塔尔的原油日产能约60万桶，是OPEC产量最小的国家之一，但OPEC内部关系紧张可能削弱旨在支撑油价的限产协议的执行力度。

目前尚未有迹象显示减产协议令出口大幅减少。尽管2月至4月OPEC供应减少，但周一Thomson Reuters Oil Research发布的报告显示，5月OPEC出口可能跳升至2,518万桶/日，较4月还增加了超过100万桶/日。

尽管如此，与5月25日OPEC宣布将延长减产时价位相比，布兰特原油期货仍下跌逾8%。

另外，美国原油产量自去年年中以来跳升了超过10%，至每日934万桶，接近沙特和俄罗斯的水平。

截至6月2日当周，美国活跃钻机数增加11座至733座，为2015年4月以来最高。(完)