油价下跌1% 因OPEC信誓旦旦减产的同时产量不断增加

路透纽约10月12日 - 油价周三收低1%，之前石油输出国组织(OPEC)报告，9月石油产量触及八年高位，浇灭了对该组织控制供应过剩承诺的乐观情绪。

美元指数攀升至七个月高位，也削弱了持有欧元和其它货币的投资人对美元计价原油的需求。

另外，美国石油协会(API)2030 GMT公布的初步库存报告可能显示，上周美国原油库存六周来首次增加。交易商称，这也重压油市。一项路透调查显示，分析师预计，上周美国原油库存增加30万桶。

布兰特原油期货收跌0.60美元，或1.1%，报每桶51.81美元。

美国原油期货回落0.61美元，或1.2%，收报每桶50.18美元。

虽然油价今日走低，但布兰特原油期价自9月27日以来仍累积上涨近13%，当日，OPEC宣布，将在11月30日该组织维也纳会议前与其它主要产油国就大规模减产或冻产达成一致。

尽管如此，周三发布的OPEC最新月报显示，9月石油产量升至至少八年来最高，且上调了2017年非OPEC产油国的供应增长预期。

上月，该组织石油日产量为3,339万桶，较8月增加22万桶，较新的供应目标高出多达89万桶。

“这再一次凸显了，他们言行不一的一贯作风，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。

全球最大石油贸易公司的高管在伦敦举行的路透商品峰会上表示，在进入2017年相当一段时间后，油市才会恢复供需平衡。

“我认为OPEC不会大幅减产。这其中有太多的不确定因素，”Gunvor Group的执行长Torbjorn Tornqvist说，尼日利亚和利比亚增产，就足以“消化掉其它国家达成的任何协议带来的供应减少。”(完)