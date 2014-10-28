（更正）国际油价因回补空头反弹 盘中一度跌破80美元

(更正：正文第二段“供应不足”改为“需求不足”，“从每桶100美元下调85美元”改为“从每桶100美元下调至85美元”)

路透10月27日 - 美国原油价格周一跌穿80美元至28个月低位后反弹，因回补空头扶助缩减因稍早高盛下调油价预估引发的跌势。

高盛表示，因原油生产不断增加和需求不足，该行将明年第一季布兰特原油价格预估从每桶100美元下调至85美元，将美国原油预估从每桶90美元调降至75美元。

这导致布兰特和美国原油双双下跌，跌势引发一轮回补空头，限制了油价跌幅，因押注油价下跌的市场人士结清部分头寸。

早盘中段，美国公布弱于预期的美国成屋待完成销售数据，拖累美元指数.DXY下跌，支撑以美元计价的商品全线上涨。

美国12月原油CLc1价格下挫至2012年6月来最低的每桶79.44美元，之后反弹，收跌0.01美元，报81.00美元。

布兰特12月原油LCOc1盘中跌至84.55美元的低位，后缩减跌幅，收低0.30美元，报每桶85.83美元。

布兰特原油和美国原油价差收窄至每桶4.83美元。

“今日布兰特和美国原油市场下跌的主要原因是高盛的报告，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。

“不过，市场技术上有一些超卖，所以价格反弹颇为猛烈，”他又说。

石油输出国组织(OPEC)会议将于11月27日开会，讨论是否调整2015年上半年日产3,000万桶原油的目标。迄今，只有少数OPEC成员国呼吁减产。

伊朗石油部通讯社Shana称，一伊朗石油部高级官员表示，OPEC不太可能在11月会议上下调石油生产目标。

担心全球需求疲弱和供应不断增加继续拖累油市表现。

德国10月企业景气判断指数连续第六个月下降，触及近两年低位，预示德国经济第四季可能遭遇波折。德国经济智库Ifo公布，德国10月IFO企业景气判断指数为103.2，为2012年12月以来最低，也低于路透调查预估的104.3。上月为104.7。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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