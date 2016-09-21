需求希望推升美国原油 对冻产协议的疑虑压低布兰特原油

路透纽约9月20日 - 美国原油期货周二小涨，因寄望该国一主要汽油输送管道在停运逾一周后计划恢复运营将会提振需求，布兰特原油走低，因对拟议的冻产协议存疑。

两大指标原油稍早触及六周低位，交投震荡。石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国9月26-28日将在阿尔及利亚进行会议，讨论拟议的冻产协议。过去约两年的时间内，供应过剩问题重压油价。

布兰特原油期货收跌0.07美元，报每桶45.88美元。

美国原油期货收涨0.14美元，报每桶43.44美元。

美国汽油期货急跌4%，之前Colonial Pipeline Co表示，将在周三前恢复一主要汽油输送管道的营运。

这条日输送能力达130万桶的输油管道因发现渗漏于9月9日关闭，导致墨西哥湾到东海岸的汽油供应中断。

“今日油市走势离奇，驱动两大指标原油和汽油的原因各不相同，”一位驻纽约的能源经纪商称。

OPEC秘书长称，他预计OPEC和非OPEC产油国可能达成的冻产协议可能持续一年，长于之前的预期。

价格鹰派委内瑞拉的油长称，如果达成冻产协议，油价可能上扬10－15美元。

尽管冻产磋商在即，但诸如沙特、伊朗、伊拉克、尼日利亚和利比亚等OPEC主要出口国最近几个月均增产或试图增产。

投资者“逢低买入”也导致油价摇摆不定，他们担心OPEC的石油产量近期会减少，ICAP的经纪商Scott Shelton说。

美国石油协会(API)将于2030GMT 公布库存数据，美国能源资料协会(EIA)将于周三公布库存报告。

接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存增加340万桶。(完)