全球石油消费量到2040年将增长32%--EIA

路透7月25日 - 美国能源资料协会(EIA)周四发布2013年国际能源展望报告称，全球石油消费量到2040年将增长32%，化石燃料将继续满足多数的能源需求，即便可再生能源与核燃料的使用有所增加。

从2010到2040年，全球能源消费量或将大增56%，而其中接近半数增幅预计将来自中国和印度。

“这两个国家合计将在截至2040年的全球能源消费量增幅中占据半壁江山，”EIA主管Adam Sieminski指出，“这将对世界能源市场发展带来深远影响。”

几十年来，世界能源需求增长主要由经济合作暨发展组织(OECD)国家推动，但新兴经济体近几年的能源消费量大增，对全球能源价格的影响力也越来越大。

EIA预计，石油等液体燃料的日消费量料从2010年的8,700万桶增至2020年的9,700万桶，到2040年将达到1.15亿桶。

EIA在2011年公布前一份国际能源展望报告时预期，2020与2035年的全球石油日需求量分别为9,800万桶和1.12亿桶。

虽然在2040年之前，化石燃料整体上料将继续占据全球能源总消费量的80%，但液体燃料的份额在此期间预计将下滑6-28%，至全球消费总量的28%。

天然气消费量预计将每年增长1.7%，是增长最快的化石燃料类别。EIA在2011年报告中预计，天然气在2008-2035年期间的消费量年增幅为1.6%。

核能与可再生能源消费量在此期间料每年增加2.5%，是增长最快的能源领域。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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