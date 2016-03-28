国际油价在假日淡静交投中小跌 投行警告油价可能跌回30美元水准

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月28日 - 原油期货周一连续第二个交易日小跌，交投清淡，因欧洲市场仍在复活节假期中。在原油库存屡创新高的情况下，对冲基金和其他大型投机商仍对持续了两个月的反弹走势缺乏信心。
布兰特和美国原油期货市场人气仍疲弱，巴克莱和麦格里等投行警告，油市基本面疲弱，可能拖累油价重回每桶30美元水准。
“近期美国原油库存增加太多，市场无法忽视，”Tariq Zahir表示，他预计短期内美国原油期货正价差(远期升水)将扩大。
布兰特原油期货收低0.17美元，报每桶40.27美元，路透数据显示，布兰特原油期货成交仅略高于7.3万口，通常日均为20万口。
美国原油期货收跌0.07美元，报每桶39.39美元。
布兰特原油期货和美国原油期货较2月中触及的12年低点均反弹了约50%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在截至3月22日该周，基金持有的美国原油期货总多头仓位仅小增6,000口，至约30万口；空头仓位减少至近6.4万口。
美国原油库存在截至3月18日该周猛增940万桶，连续第六周创新高，增幅为分析师预估的三倍。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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