布鲁塞尔遇袭后油价下挫后回稳 API数据显示原油库存猛增

路透纽约3月22日 - 美国原油期货周二从年内高位回落，微幅收低，而布兰特原油期货则小涨，此前布鲁塞尔遭遇炸弹袭击，造成多人伤亡。在美国公布库存数据前，美股反弹引领油市走势。

全球股市扭转跌势，而避险公债和黄金市场也从布鲁塞尔遇袭后触及的较高水准回落。布鲁塞尔机场和高峰时期的地铁遭伊斯兰国炸弹袭击，造成至少30人死亡。

布兰特原油期货收高0.25美元，报每桶41.79美元，从日低40.97美元反弹。

美国原油期货微跌0.07美元，结算价报41.45美元，稍早低见40.77美元。

在油市周二收市后，美国石油协会(API)在2030GMT发布上周库存数据。API称，截至3月18日当周美国原油库存大增880万桶，至5.318亿桶。

路透访查的分析师预计，上周美国原油库存增加310万桶，连续第六周刷新纪录高位。

布鲁塞尔遭到袭击后，美股一度下挫，之后石油巨擘艾克森美孚(XOM.N)带动美股反弹。

部分交易员和分析师警告，未来几日油市可能出现获利了结，回吐油市自2月以来的巨大升幅。(完)