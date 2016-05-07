国际油价因加拿大野火和美元走软而收高 布兰特原油本周大跌6%

路透纽约5月6日 - 油价周五小幅上涨，受助于美元稍早走软和加拿大野火令该国油砂原油产出减少三分之一，但布兰特原油本周仍录得四个月内最大周度跌幅，因投资者对4月强劲涨势获利了结。

雪佛龙(CVX.N)位于原油富庶的尼日尔河三角洲的原油运作平台遭到武装袭击的消息，以及美国原油活跃钻机数目下降，也扶助原油周五走坚。

美元指数.DXY在日内大部份时间下跌，但在尾盘反弹。美元下滑，此前美国政府公布4月非农就业岗位增幅为七个月来最低，令人怀疑美联储会否在年底前加息。

布兰特原油期货收涨0.36美元，或0.8%，报每桶45.37美元。

美国原油期货收涨0.34美元，或约0.8%，报每桶44.66美元。

本周，布兰特原油期货大跌6%，录得1月来最大周度跌幅。美国原油本周跌3%。原油本周周线下跌，因这两份原油合4月猛涨至少两成后，投资者在本周初获利了结。

加拿大阿尔伯塔省石油城市麦克默里堡被野火吞噬，令当地至少日产能达72万桶的原油设施继续关闭，原油公司将工人疏散，大约十多家主要原油生产设施实施预防性减产或关闭。

油田服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机数本周减少四座至328座，连降第七周，至2009年10月来最低。(完)