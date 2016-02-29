国际油价上涨3% 因中国实施提振经济举措和原油产量下降

路透纽约2月29日 - 油价周一上涨3%，此前中国采取提振经济措施，石油输出国组织(OPEC)和美国的石油产量下降，沙特誓言要限制市场波动，暗示油价长达20个月的跌势可能触底。

全球最大石油进口国中国一年来第五次下调了存款准备金率。

美国政府数据显示，美国12月石油产量连续第三个月下降，至2014年 12月以来最低，石油需求自去年8月以来首次上升。

路透调查显示，2月OPEC石油产量从最近的历史最高水平下降，因伊拉克北部出口停滞和其它产油国生产中断。

沙特阿拉伯誓言将“继续与其它主要产油国进行接触，以努力限制油价的波动”。此前该国与OPEC成员国委内瑞拉、卡塔尔及非OPEC成员国俄罗斯达成了将产量限制在1月水平的协议，目前正努力推进该该计划的落实。

“我们不得不接受油价将从现在水平上行的事实，”BRG Brokerage的能源交易商Jeffrey Grossman称。

布兰特原油近月4月合约收涨0.87美元，或2.5%，报每桶35.97美元。该合约今日到期。5月合约收涨1.13美元，或3.2%，报每桶36.57美元。

美国原油近月合约收涨0.97美元，或3%，报每桶33.75美元。

油价较2014年中触及的100美元之上高位仍下跌约70%，但过去两周稳步回升，一些交易员和投资者怀疑市场是否已经触及近期的底部。

路透调查显示，分析师预计今年平均油价在每桶略高于40美元。

从高盛到摩根士丹利到巴克莱，各大银行认为，如不减产，产量冻结不会大幅提振价格。

伊朗是沙特计划的绊脚石，该国计划将石油产量提升至制裁前的出口水平。伊朗政府周一称，上月出口增加至每日175万桶的峰值。(完)